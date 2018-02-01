В пермской медсанчасти №9 умерла роженица

В Перми в медсанчасти №9 умерла 18-летняя роженица, ребенок не пострадал. Началась проверка обстоятельства трагедии, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, трагедия произошла еше 26 января. Незадолго до смерти пациентка с доношенной беременностью поступила в МСЧ №9 из больницы №21. Перед смертью у пермячки родился здоровый ребенок. При этом ранее у нее диагностировали бронхиальную астму.

Предварительная причина смерти — эмболия околоплодными водами. По словам врачей, это может быть связано с тем, что околоплодные воды попадают в кровоток женщины, из-за чего развивается анафилактический шок, который может привести к смерти.

"Информацию о смерти подтверждаем. Комиссия министерства здравоохранения разбирается в трагедии", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.