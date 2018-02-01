Резервный фонд официально прекратил существование

Резервный фонд РФ, созданный 10 лет назад, 1 февраля прекратил свое существование. Он стал частью Фонда национального благосостояния.

Резервный фонд был создан 10 лет назад. Его выделили из стабилизационного фонда, предназначенного для защиты бюджета от ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Он пополнялся за счет нефтяных доходов.

После разделения стабфонда на ФНБ и Резервный фонд из средств последнего осуществлялось софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и сбалансированность бюджета Пенсионного фонда.

После падения цен на нефть стабфонды расходовались быстрее, чем пополнялись. Правительство приняло решение соединить их в один фонд.