После стрельбы в бизнес-центре в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в бизнес-центре в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК, 31 января у входа в бизнес-центр вблизи улицы Летниковской неизвестные совершили не мене трех выстрелов в мужчину 1974 года рождения. Потерпевший с огнестрельными ранениями был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот оружия". Следствием рассматриваются различные версии, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в московском бизнес-центре "Святогор".