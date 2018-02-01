В авиакомпании, обслуживающей первых лиц России, выявили хищения

СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО "Государственная авиакомпания “224-й летный отряд”" — предприятия, обеспечивающего авиационные перевозки в интересах госструктур, в том числе транспортировки автомобильных кортежей для первых лиц России.

Экс-замдиректора отряда Дмитрий Новицкий арестован по обвинению в хищении нескольких сотен миллионов рублей у АО "Рособоронэкспорт". В деле фигурирует также бывший гендиректор предприятия Константин Вартанов.

Изначально в махинациях разбиралось следственное управление на транспорте. Первым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Новицкий, которого по ходатайству следствия Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу. Помимо стандартных доводов о том, что Дмитрий Новицкий не намерен скрываться и препятствовать расследованию уголовного дела, защита также делала акцент на "незаконном возбуждении уголовного дела, отсутствии события преступления", где размер ущерба даже не установлен. Однако добиться более мягкой меры пресечения в Мосгорсуде защите не удалось.

Между тем, по данным источников, в ходе расследования было установлено, что с 2010 по 2015 год руководство 224-го летного отряда совершило хищение денежных средств АО "Рособоронэкспорт", выделявшихся на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. Основанием для доследственной проверки, а по ее результатам и уголовного дела стало заявление руководства АО, выявившего махинации со стороны своего партнера. По предварительным данным, потери "Рособоронэкспорта" могут оцениваться в суммы от нескольких сотен миллионов до 2 млрд руб. Впрочем, судебная финансовая экспертиза, которая должна определить точную сумму ущерба, еще не завершена.

При этом источник в Минобороны, дочерней структурой которого является 224-й летный отряд, утверждает, что еще одним фигурантом этого дела якобы является бывший начальник Дмитрия Новицкого Константин Вартанов. Своей должности вместе с замом он лишился еще в 2016 году в связи с выявленными в деятельности отряда нарушениями, которые и легли затем в уголовное дело. По некоторым данным, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые "Рособоронэкспорту" "логистические услуги". В частности, отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны. При этом завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда. Полученные от "Рособоронэкспорта" деньги, если верить источнику, выводились с ее счетов в несколько ближневосточных банков. В СКР комментировать ход расследования отказались.

224-й летный отряд был основан еще в 1979 году. Он, в частности, обеспечивал переброску грузов и личного состава во время войны в Афганистане. В то время пилоты формально были приписаны к Министерству гражданской авиации. В 1993 году произошла реорганизация: распоряжением президента России 224-й летный отряд был перепрофилирован для воздушных перевозок по заданию главы государства, а также различных госструктур, в том числе начал заниматься транспортировкой автомобильных кортежей первых лиц страны. Впрочем, важным видом деятельности оставались коммерческие перевозки, которые должны были тогда пополнять бюджет ВВС. Сейчас отряд использует самолеты Ил-76МД и Ан-124-100 из состава нескольких военно-транспортных авиационных полков, базирующихся на аэродромах в Европейской части России, пишет газета "Коммерсант".