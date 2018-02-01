С Восточного стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а"

Ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный в Амурской области.

Как передает корреспондент Накануне.RU, ракета запущена в соответствии с графиком в 05:07 мск. "Союз 2.1а" выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4 и малые космические аппараты попутной нагрузки.

Аппараты предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.

Также на орбиту будут выведены девять космических аппаратов: четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Основной задачей пуска было выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" №2-1.Однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". По одним данным, спутник "Метеор-М" может находиться на нерасчетной орбите, по другим - упал в Атлантический океан.