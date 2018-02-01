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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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В Челябинске на публичных слушаниях одобрили строительство искусственного острова для конгресс-холла
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проект, конгресс-холл, Челябинск, ШОС. (2018) | Фото: http://archchel2020.ica74.com

31 января в Челябинске на публичных слушаниях был рекомендован к принятию проект создания искусственного земельного участка на реке Миасс в районе пруда ЧГРЭС для дальнейшего строительства на нем общественно-делового центра (конгресс-холла) к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.
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По словам директора хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталия Передерия, выигравшего аукцион на право отсыпки объекта на участке акватории за 4 млн руб., необходимо создать новый земельный участок площадью 1 га.

Искусственный остров планируется отсыпать на участке, примыкающем к левому берегу Миасса в границах улиц Береговая и Братьев Кашириных. Стоимость проекта разработчиками пока не оглашается — окончательную цифру назовут после получения всех необходимых разрешительных документов, которые позволят судить о конечном виде проекта.

По словам Передерия, проектом предполагается отсыпка акватории "пионерным способом из скалистого сертифицированного грунта с защитой от размыва". Также предусмотрено строительство коммуникаций в районе реки Миасс, которые позволят снизить нагрузку на старые коллекторы. В частности, будет создана новая канализация на Игуменке (одна из пяти малых рек Челябинска, почти на всем протяжении до впадения в Миасс заключена в коллектор). "По Игуменке есть проект, градостроительная документация, которая предполагает реконструкцию коллектора речки с его продлением в северную сторону и устройством двух локальных очистных сооружений простейшего типа, а также один каскад в районе Сибирского переезда, там будет кардинальная биологическая очистка",— прокомментировал Передерий.

Генеральный директор благотворительного экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков отметил, что "любое искусственное сооружение — это лишняя антропогенная нагрузка", поэтому в проект необходимо заложить очистку реки Миасс. "Это канализационные илы, которые необходимо убирать, чтобы вода не застаивалась. Иначе все это будет цвести и пахнуть, как произошло при строительстве искусственных островов в Арабских Эмиратах",— рассказал Безруков. По словам Виталия Передерия, проект предусмотрел очистку русла реки от ила, но только "в зоне ответственности “Конгресс-холла”. "Эти илы будут вывезены. У нас есть справка от городской администрации, где они предлагают нам вывезти на городскую свалку илы и там укрыть отходы. Таким образом, мы убьем двух зайцев: очистим реку и рекультивируем свалку",— отметил он. Безруков объяснил, что "ил — это природный материал, который можно использовать в качестве удобрения". "Перемешивание ила с землей повышает ее плодородие. А при рекультивации объектов сверху их прикрывают слоем хорошей земли, чтобы на ней могли расти новые растения. Таким образом, эту технологию действительно можно использовать для рекультивации",— считает эксперт.

Господин Передерий отметил, что "необходимые разрешения министерства имущества как уполномоченного органа на создание этого участка уже получены". "Документация полностью готова, сейчас идет согласование, экспертирование и получение необходимых исходно-разрешительных документов. Это займет примерно неделю-две. Как только получим бумаги, сразу приступим к реализации проекта. Мы закон не нарушаем",— сообщил директор хозпартнерства "Конгресс-холл".

Вопросы к проекту возникли у ПАО "Фортум" (Челябинск). Представители предприятия напомнили, что используют для технологических нужд воду из пруда, расположенного от места строительства конгресс-холла в нескольких километрах вниз по течению реки Миасс. Комиссия публичных слушаний в составе представителей комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) мэрии Челябинска, хозпартнерства и управления перспективного развития комитета градостроительства и архитектуры города рекомендовала принять проект строительства острова с доработкой — к концу недели выполнить расчет влияния отсыпки на уровень водозабора, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Челябинске аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра признан несостоявшимся. Заявку на торги подало только хозяйственное партнерство "Конгресс-холл". Однако именно с ним будет заключен договор стоимостью 4 млн руб.

Другие новости по темам: конгресс-холл, остров
01.02.2018 05:19 Мск | Денис Линов
07:19 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.01.2018 15:42 Мск
В Челябинске на реке Миасс построят искусственный остров под конгресс-холл к саммиту ШОС








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В Челябинске на публичных слушаниях одобрили строительство искусственного острова для конгресс-холла
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