Коммунальная авария, из-за которой жители Екатеринбурга замерзали в квартирах, устранена

В Екатеринбурге устранена коммунальная авария, из-за которой людям пришлось мерзнуть в своих квартирах.

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской теплосетевой компании, специалисты устранили повреждение трубопровода на перекрестке улиц Новгородцевой - Сиреневый бульвар. В настоящее время параметры теплоснабжения восстановлены.

В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение были снижены до + 50 градусов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в результате аварии люди замерзали в 123 домах.