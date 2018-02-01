В Чехии изъяли из обращения школьный атлас с Крымом

Министерство образования Чехии изъяло из обращения школьный атлас, на котором Крым обозначен как российская территория.

Атлас был напечатан в 2017 году. На принадлежность полуострова на карте обратило внимание TV Prima, после чего в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии.

"Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Одновременно министерство находится в контакте с издательством для того, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", — говорится в сообщении министерства образования Чехии, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в декабре 2017 года Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero заявил, что вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно.