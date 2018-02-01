Разрешены поставки томатов ещё с пяти предприятий Турции

Россельхознадзор с 1 февраля разрешил поставки томатов ещё с пяти предприятий Турции.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, поставки разрешены под гарантии турецкого министерства продовольствия и животноводства.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию Российской Федерации указанной продукции с трех турецких предприятий.

Напомним, импорт турецких помидоров и другой сельхозпродукции запрещен с января 2016 г., после того как турецкий истребитель сбил российский Су-24. Ряд ограничений уже сняты, премьер Дмитрий Медведев в мае 2017 года заявлял, что взаимное снятие ограничений не коснется поставок томатов.