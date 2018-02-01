Сегодня состоится третий запуск с космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Игорь Комаров проинспектировал объекты стартового и технического комплексов космодрома Восточный.

Как сообщили Накануне.RU в госкорпорации, визит состоялся в преддверии пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а", который намечен на 1 февраля.

Также прошло совещание по готовности объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты к пуску, обсуждались ход работ по завершению строительства объектов первой очереди и организация работ по созданию второй очереди космодрома.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками "Канопус-В" №3 и №4 и девятью иностранными малыми космическими аппаратами состоится на 1 февраля в 05:07 мск. Это будет третий пуск с космодрома Восточный.

Как ранее сообщало Накануне.RU, подведены первые итоги расследования причин аварии при запуске "Союза" с космодрома Восточный, комиссия Роскосмоса завершила работу. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, "с учетом требований правительства, они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию", - добавил Рогозин.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Основной задачей пуска было выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" №2-1.Однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". По одним данным, спутник "Метеор-М" может находиться на нерасчетной орбите, по другим - упал в Атлантический океан.