Azur Air направила самолет за пассажирами, застрявшими в США

Авиакомпания Azur Air направила за застрявшими пассажирами лайнер на американский аэродром Атлантик-Сити, где экстренно сел летевший из России на Кубу самолет авиакомпании.

Самолет вылетел из ближайшего пункта — города Варадеро на Кубе. Как ожидается, воздушное судно прибудет в США в 03:40 мск, и в минимально короткие сроки заберет пассажиров для доставки их к месту назначения — Кубу.

Как отметили в авиакомпании, время полета из России резервного борта составляет более 10,5 часов, в связи с чем "направлять его в США не целесообразно".

Как ранее сообщало Накануне.RU, самолёта компании Azur Air, летевший из России на Кубу, приземлился в Атлантик-Сити. В Генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили об экстренной посадке. Однако по словам перевозчика, причиной посадки стали не проблемы с двигателем, а повышенный расход топлива, обнаруженный экипажем.