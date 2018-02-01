Сотрудники ФТС смогут останавливать автомобили россиян для досмотра - законопроект

В Госдуму внесен правительственный законопроект, согласно которому предполагается наделить сотрудников Федеральной таможенной службы правом останавливать автомобили россиян для досмотра.

Документом предлагается расширить статью Кодекса об административных нарушениях, налагающую штраф за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что речь идет о предоставлении таможенным органам такого права в приграничных регионах для проверки соблюдения таможенного законодательства и для проверки товаров и документов на них, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время останавливать автомобиля для досмотра имеют права сотрудники полиции и должностные лица по контролю и надзору в сфере транспорта.