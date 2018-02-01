ВВП России вырос на 1,4% - Путин

ВВП России за 2017 год вырос 1,4%.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности.

"До рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году", — сказал глава государства на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата", сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что в 2018 году ВВП России может повторить темпы роста 2017 года и увеличиться на 1,4-,1,5%.