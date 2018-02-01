МИД КНР: Публикация "кремлёвского доклада" не окажет влияния на китайско-российские отношения

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин рассказала о реакции Пекина на публикацию в Соединённых Штатах так называемого "кремлёвского доклада". Она заявила, что Китай всегда выступает против введения односторонних санкций, однако в данном случае обращает внимание на то, что никаких ограничительных мир по итогам публикации списка не было принято.

"Мы надеемся, что Россия и США должным образом разрешат свои разногласия путем дружеских консультаций на основе равенства и взаимного уважения", – рассказала Хуа Чуньин.

Кроме того, публикация "кремлёвского доклада" не окажет влияния на китайско-российские отношения. Они, по мнению внешнеполитического ведомства КНР, не зависят от изменений во внешней среде. Стороны будут продолжать прагматичное сотрудничество в различных областях, в том числе и в военной сфере. Мы готовы действовать совместно с Россией с тем, чтобы обеспечить развитие каждой страны и лучше обеспечивать мир и стабильность во всём мире.