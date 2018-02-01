Одна битва, одна Победа! Уралвагонзавод отмечает годовщину Сталинградского сражения

О Сталинградской битве написаны тысячи книг, сняты десятки фильмов, оставлено множество воспоминаний участников этого исторического события. Она стала одним из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны. Победа Красной Армии остановила наступление немецких оккупантов, вызвала разлад в странах фашистского блока.

Сражение продолжалось 200 дней и ночей и закончилось 2 февраля 1943 года триумфальной победой Красной Армии. В нем было задействовано свыше 26 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. самолетов и 2,1 тыс. танков.

В составе 7-го танкового корпуса под командованием генерал-майора Павла Ротмистрова героически сражалась танковая колонна "Тагильский рабочий". "Прожектор", "Коминтерновец", "Горняк", "Пионер", "Феликс Дзержинский", "Уралец" - 24 танка Т-34, и у каждого свое имя. Боевые машины были собраны на Уральском танковом заводе на личные средства тагильчан - горняков, металлургов, машиностроителей, железнодорожников, школьников, строителей, студентов, домохозяек.

История создания именной танковой колонны началась с появления 30 сентября 1942 года в городской газете обращения к жителям Нижнего Тагила с призывом собрать деньги для строительства новых боевых машин. 31 октября, то есть всего через месяц, было собрано 3 млн 270 тыс. 75 руб. 7 ноября колонна бронемашин "Тагильский рабочий" отбыла на Сталинградский фронт.

"Вы должны отомстить немецким убийцам за невинную кровь наших людей, за расстрелянных, повешенных и замученных мирных советских граждан, за слезы матерей, оплакивающих младенцев, брошенных немцами в огонь…

…Пусть несокрушимыми будут ваша воля, мужество и храбрость. Вперед, за великую Советскую Отчизну! За окончательный разгром и уничтожение ненавистного врага! Смерть немецким оккупантам!" - напутствовали экипажи колонны "Тагильский рабочий" горожане. Этот наказ танкисты выполнили полностью.

Уральский танковый

В годы Великой Отечественной войны "тридцатьчетверки" массово строили на нескольких предприятиях Советского Союза, только на Уралвагонзаводе их собрали 25 тыс.

Сегодня даже трудно вообразить, насколько титаническими были усилия танкостроителей в Нижнем Тагиле, которые в кратчайшие сроки смогли перепрофилировать исключительно гражданское предприятие в военное и наладить производство бронемашин и другой военной продукции.

Уже осенью 1941 года на Уралвагонзавод были эвакуированы 12 предприятий из Сталинграда, Харькова, Ленинграда, Москвы, Киева, Мариуполя и других городов. На их базе был создан Уральский танковый завод №183. Вместе с лучшим по тем временам оборудованием приехали и специалисты с семьями. Население Вагонки, как называют Дзержинский район тагильчане, где находится оборонное предприятие, увеличилось на 70 тыс. человек. Всем им надо было не только работать, но и где-то жить.

Довоенный жилой фонд Уралвагонзавода составлял 208 тыс. квадратных метров. Это 23 каменных здания, среди них детский сад, баня, больница и три школы. Остальное - бараки и брусковые дома. Началось массовое уплотнение. Нормой стали 3 квадратных метра на человека. Параллельно велось строительство жилья. За четыре месяца в рабочем поселке возвели 106 бараков и 177 землянок. Заселяли в одну комнату по 14-16 человек по принципу: цех - барак. Для эвакуированных на заводе открыли производство всего необходимого: столов, кроватей, ведер, чайников, кружек, ложек.

"Жили дружно, друг друга в обиду не давали. Соблюдали чистоту и порядок в общежитии. Доставалось тем, кто начинал опускаться - продавал продуктовые карточки, не приходил ночевать в общежитие. К ним принимались разные меры воздействия, вплоть до битья. Пацаны исправлялись", - вспоминал Игорь Горинов, прибывший в Тагил подростком.

Гвардейцы тыла

Несмотря на массовую эвакуацию, сотрудников не хватало: шла поголовная мобилизация прибывших - в армию отправляли и высококвалифицированных специалистов. Безобразное отношение к специалистам было остановлено только после личного вмешательства наркома танковой промышленности Вячеслава Малышева. Конечно, были случаи, когда рабочих и инженеров возвращали с фронта на завод, но это явление было скорее исключением из правил.

Вопреки расхожему мнению, что в годы войны у станков стояли в основном женщины и дети, на УТЗ ситуация была иной. 2/3 трудового коллектива составляли мужчины.

Чтобы пополнить коллектив, на завод стали принимать прибывших в Тагил рабочих других отраслей. Знаменитый академик Евгений Патон вспоминал, что на сварочных аппаратах работали "студент театрального техникума, учитель математики из сельской школы, колхозный чабан из Дагестана, хлопковод из Бухары, художник из украинского городка… На сварке башен работали девушки из Марийской автономной республики. Помню, как они впервые появились в цехе. Их вел мастер, показывал установки и объяснял, чем мы тут занимаемся, а девушки жались друг к другу, с испугом смотрели на краны, проносившиеся над головами огромные туши танковых корпусов, затыкали уши от стоявшего в цехе грохота. На глазах у одной из них я видел слезы. Они впервые попали на завод, да еще такой, и основательно перепугались…".

Кроме того, стало правилом, когда вместо ушедшего на фронт мужчины в цех приходила его жена. Так, например, пришла на завод, в кузницу, Елизавета Дикушина. Условия труда были очень сложными: жара, сквозняки, раскаленный металл. Однако после учебы она в первый же день при норме 900 сдала 2,2 тыс. деталей. Сменщик - сделал 3 тыс. Вскоре Елизавета изготовила 3,4 тыс. деталей, потом 3 тыс. 570. 4 тыс.70 поковок за смену - ее рекорд.

Работали на заводе и подростки. В 1942 году на УТЗ было 10 тыс. молодых рабочих. Среди них 3,5 тыс. шестнадцати-семнадцатилетних, около 1 тыс. человек в возрасте четырнадцати-пятнадцати, 86 не исполнилось и четырнадцати лет.

Таня Бревнова, Надя Хайдукова и Галя Темненко пришли в медницкий цех УТЗ в 1942 году после 6-го класса. Подруги решили работать в каникулы. Посмотрев на пополнение, мастер сказал, что здесь не детский сад. Но девочки были настойчивы, и им поручили гнуть трубки для топливной системы. Через месяц портрет Тани Бревновой висел на цеховой Доске почета. В августе они засобирались в школу, но ловких и смекалистых подружек не отпустили.

"Учиться после войны будете, - сказала начальник участка Дарья Баркова, - а сейчас работать надо. Фронту нужны танки".

И они работали, так же как взрослые по 12 часов, выполняя норму на 600-700% и больше. Позже бригаде Татьяны Бревновой первой из 15 бригад УТЗ было присвоено звание Гвардейской фронтовой.

К юным танкостроителям относились по-взрослому, но за теми, кто живет без родителей, присматривали: ребят наставляли, принудительно водили мыться, подкармливали. А есть хотелось всегда. Суточная пайка 700 г сырого, тяжелого хлеба, 10 г жиров и 40 г крупы - очень мало для растущего организма. Многие месячную норму съедали за несколько дней. Что потом? Выход нашла Нина Пернач, которая предложила не отдавать подросткам карточки, а отоваривать их централизованно и затем ежедневно каждому выдавать паек. Это многих спасло от голодной смерти.

Все они, люди без квалификации, но с большим желанием жить и победить врага и стали той непостижимой "военной тайной". Их вооружили поточными линиями, сборочными конвейерами, высокоточными инструментами и оснасткой лучшие ученые, конструкторы, технологи, инженеры, приехавшие со всей страны в Тагил. Да и сами начинающие токари, слесари и кузнецы усиленно учились: сначала курсы производственного обучения, затем курсы повышения квалификации и стахановские школы - постигая тонкости машиностроительной науки.

Особый режим

На предприятии активно развивалось стахановское и рационализаторское движение. Чтобы сделать больше, не терять время, многие сутками не уходили с производства. И это при том, что за 365 дней года было 300!!! смен (1943 год). Для сравнения в 2018 году рабочих дней - 247. Тяжелый труд, плохое питание, естественно, сказывались на людях. Были случаи дистрофии, но массовых смертей и эпидемий удалось избежать. При любых условиях рабочий обязан был выйти на работу. Тех, кто прогуливал, наказывали по всей строгости военного времени.

В музее Уралвагонзавода есть документы, в которых рассказывается, как один из работников не пришел на работу. Была создана комиссия, которая выяснила, что ночью у него сгорели валенки. Другой обуви не было. Только это спасло человека от наказания. Прогульщиков или беглецов считали дезертирами и судили. Наказание было более чем реальным - до 8 лет на лесоповале.

Еще один пример. За 15 дней ноября 1942 года УТЗ не выполнил график выпуска танков. Сразу последовал приказ замнаркома Зернова, согласно которому директор завода тов. Максарев в суточный срок должен был перевести весь командный состав, необходимую часть рабочих, ИТР и служащих на казарменное положение. Затем забрать пропуска и разрешать выход за пределы завода только по специальным запискам на определенное время. Снимать казарменнное положение разрешалась только с тех, кто обеспечивал выпуск продукции по установленному суточному графику.

Есть и другие приказы, в которых заботились о людях. Например, начальников цехов обязали установить выходной для работников не реже одного раза в 10 дней (случалось, что и не отдыхали вовсе). А самим руководителям подразделений запрещалось работать после 11 часов вечера.

Это, конечно, беспрецедентные меры. Но большинство людей и без них готовы были работать сутками, чтобы сделать как можно больше танков. Дмитрий Босый, фрезеровщик-виртуоз, стал зачинателем движения тысячников, выполняя за смену 10-15 норм. Его примеру следовали очень многие.

Многотиражная газета "Коминтерновец" полна материалов о новых трудовых обязательствах и производственных рекордах: "Досрочно закончил программу сентября и создал задел на октябрь участок протяжек И.И. Твердохлебова (цех тов. Лифшица)". Или - "сборщики нашего цеха успешно борются за окончание годовых и полугодовых норм, за наилучшие показатели в своих личных счетах мести. Из большого количества стахановцев цеха 70 человек за 8 месяцев текущего года выполнили от одной до 2-х годовых норм".

При этом заводчане не забывали в свободное время про самодеятельность, помогали детскому дому и даже… занимались спортом. Так, уже в 1942 году впервые прошла легкоатлетическая эстафета на призы заводской многотиражки.

В невероятно тяжелых условиях тагильчане делали главное - выпускали Т-34. Танковая колонна "Тагильский рабочий", отправленная на помощь в Сталинград, была сделана сверхплана. И таких колонн за 3 года, с 1942-го по 1944-ый, на Уральском танковом было семь! Это беспрецедентный для Советского Союза факт патриотизма и трудового подвига.

Каждые 30 минут с заводского конвейера сходила новенькая "тридцатьчетверка". Ежесуточно на фронт отправлялся эшелон боевых машин, словно подтверждая неизвестно кем придуманную, но очень популярную поговорку "мастерами из Тагила фрицам роется могила".

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Подготовлено по материалам пресс-службы НПК "Уралвагонзавод"