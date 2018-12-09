10 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

Появились фото пожара на Среднем Урале, в котором погибли дедушка и 6-летний внук

По факту пожара в селе Клевакинском на Среднем Урале, в котором погибли пенсионер и маленький мальчик, возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел днем 9 декабря - после его тушения были обнаружены тела мужчины 1949 года рождения и его внука 2012 года рождения.

Сейчас рассматриваются несколько возможных версий произошедшего, при этом приоритетной является версия нарушения правил безопасности при эксплуатации отопительной печи, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Следователи поговорили со свидетелями, осмотрели место инцидента, назначены экспертизы, которые помогут установить точный очаг и причину возгорания.

пожар, дом(2018)|Фото:СУ СК России по Свердловской области

пожар, дом(2018)|Фото:СУ СК России по Свердловской области

пожар, дом(2018)|Фото:СУ СК России по Свердловской области

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Появились фото пожара на Среднем Урале, в котором погибли дедушка и 6-летний внук

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Теги: Клевакинское, Реж, дедушка, внук, смерть, гибель, пожар, уголовное дело, СК



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Ранее 09.12.2018 16:29 Мск На Среднем Урале в частном доме сгорели дед и его 6-летний внук

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