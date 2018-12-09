Появились фото пожара на Среднем Урале, в котором погибли дедушка и 6-летний внук

По факту пожара в селе Клевакинском на Среднем Урале, в котором погибли пенсионер и маленький мальчик, возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел днем 9 декабря - после его тушения были обнаружены тела мужчины 1949 года рождения и его внука 2012 года рождения.

Сейчас рассматриваются несколько возможных версий произошедшего, при этом приоритетной является версия нарушения правил безопасности при эксплуатации отопительной печи, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Следователи поговорили со свидетелями, осмотрели место инцидента, назначены экспертизы, которые помогут установить точный очаг и причину возгорания.