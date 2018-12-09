Дональда Трампа настойчиво попросили не вмешиваться во внутренние дела Франции

Дональда Трампа поставили на место и попросили не вмешиваться во внутренние дела Франции.

Телеканал LCI передает, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан открыто попросил президента США Дональда Трампа не вмешиваться в жизнь французов.

"Я говорю Трампу и президент Франции Макрон ему тоже говорит о том, что мы не участвуем в американских дебатах. Дайте нам самим заниматься жизнью своей нации", - отметил министр.

8 декабря Дональд Трамп написал в своем Twitter, что политический кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижского соглашения по климату. Также он посоветовал вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках данного документа.