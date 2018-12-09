На Среднем Урале в частном доме сгорели дед и его 6-летний внук
В селе Клевакинское произошла страшная трагедия - в пожаре погибли дедушка и его 6-летний внук.
Инцидент случился днем 9 декабря, сообщили Накануне.RU в Режевской городской прокуратуре.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пользования печью.
Известно, что внук приехал в гости к своему отцу и деду, отец уехал на работу в Екатеринбург, мальчик остался с дедушкой 1949 года рождения. Тела ребенка и пенсионера нашли после тушения пожара.
Сейчас пройдет пожарно-техническая экспертиза.