На Среднем Урале в частном доме сгорели дед и его 6-летний внук

В селе Клевакинское произошла страшная трагедия - в пожаре погибли дедушка и его 6-летний внук.

Инцидент случился днем 9 декабря, сообщили Накануне.RU в Режевской городской прокуратуре.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пользования печью.

Известно, что внук приехал в гости к своему отцу и деду, отец уехал на работу в Екатеринбург, мальчик остался с дедушкой 1949 года рождения. Тела ребенка и пенсионера нашли после тушения пожара.

Сейчас пройдет пожарно-техническая экспертиза.