В ВСУ зафиксированы случаи расстрела солдат, отказывающихся воевать против Донбасса

Командиры ВСУ расстреливают военнослужащих, отказывающихся воевать против Донбасса. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, один расстрел произошел в 1-м горно-штурмовом батальоне 128-й бригады в районе Богдановки, близ Докучаевска. На взводном опорном пункте "Ярик" в результате конфликта рядовой А.А. Коломиец 1989 года рождения был застрелен. Он "открыто выступал против участия подразделения в новом этапе гражданской войны", отметил Безсонов.

Также в Бердянске Запорожской области командиром по той же причине был застрелен военнослужащий, смерть которого списали на суицид.

Безсонов подчеркнул, что введение военного положения в 10 областях Украины развязало командирам руки.

Напомним, на Украине с 28 ноября на 30 дней введено военное положение в связи с задержанием ее кораблей, нарушивших российскую границу.