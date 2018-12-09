09 Декабря 2018
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Россия и Израиль обсудят вопросы координации своих действий в Сирии после крушения "Ил-20"

Российские и израильские военные встретятся и обсудят свои действия в Сирии после крушения "Ил-20", об этом сообщил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РИА "Новости".

Нетаньяху поговорил об этом с российским президентом Владимиром Путиным накануне, встреча пройдет в Москве уже в ближайшие дни.

Израиль "давит" на то, что их политика в Сирии будет неизменной.

"Мы не дадим Ирану развернуть военные базы в Сирии", - отметил Нетаньяху.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российский самолет был сбит ПВО Сирии 17 сентября этого года, экипаж отрабатывал защиту от четверки истребителей F-16 ВВС Израиля. В Минобороны считают, что истребители целенаправленно навели ПВО на садящийся самолет.

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Россия и Израиль обсудят вопросы координации своих действий в Сирии после крушения "Ил-20"

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Теги: Ил-20, Сирия, Израиль, Россия, встреча, крушение



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