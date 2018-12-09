09 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом Украина

Ураина обвинила Россию в организации протестов "желтых жилетов" во Франции

На Украине заявили, что организацию беспорядков во Франции, где бастуют "желтые жилеты", устроила Россия, а именно сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, об этом пишет СБУ в своем Facebook.

В СБУ утверждают, что есть и доказательства этой версии - в интернете размещена фотография из Парижа, на которой два французских радикала размахивают флагом ДНР.

В цитате СБУ написано, что Кремль грязными методами пытается разрушить европейскую стабильность.

"За спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", - говорится в сообщении.

9 декабря количество задержанных во время акции в Париже превысило 1,7 тыс. человек.

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Ураина обвинила Россию в организации протестов "желтых жилетов" во Франции

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Теги: желтые жилеты, ФСБ, СБУ, финансирование, радикалы, Франция, протесты



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