09 Декабря 2018
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Политика

США возобновят программу модернизации термоядерной боеголовки W78

США сделали очередной шаг в гонке вооружений - они приняли решение о возобновлении программы модернизации термоядерной боеголовки W78, об этом пишет RT.

4 года назад из-за нехватки денег проект был приостановлен. Американцы уже посчитали сколько нужно будет потратить средств - стоимость программы с 2019 до 2041 года составит около 13 млрд долларов.

В Белом доме отмечают, что необходимость возобновления программы связана в первую очередь с обеспечением безопасности ядерного арсенала США.

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США возобновят программу модернизации термоядерной боеголовки W78

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Теги: W78, боеголовка, США



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