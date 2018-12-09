США возобновят программу модернизации термоядерной боеголовки W78

США сделали очередной шаг в гонке вооружений - они приняли решение о возобновлении программы модернизации термоядерной боеголовки W78, об этом пишет RT.

4 года назад из-за нехватки денег проект был приостановлен. Американцы уже посчитали сколько нужно будет потратить средств - стоимость программы с 2019 до 2041 года составит около 13 млрд долларов.

В Белом доме отмечают, что необходимость возобновления программы связана в первую очередь с обеспечением безопасности ядерного арсенала США.