Порошенко попросил Онуфрия "немедленно связаться с Москвой" и освободить задержанных украинских моряков

Украинский президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию с просьбой посодействовать освобождению задержанных Россией украинских моряков. Об этом Порошенко сказал на телеканале "Первый западный".

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По его словам, он дважды за два дня беседовал с Онуфрием и попросил его "немедленно связаться с Москвой", чтобы освободить задержанных моряков. Порошенко сказал, что президент России Владимир Путин "избегает разговора".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Путин заявил, что не реагирует на попытки Порошенко поговорить по телефону, чтобы не принимать участие в его избирательной кампании". По его мнению, Порошенко создает провокации, а затем делает вид, что успешно их разрешает, обвиняя при этом Россию.

Отметим, что на днях митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (второе лицо в УПЦ) обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в освобождении и возвращении домой украинских моряков. Позже с таким же обращением к Путину выступил митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

Просьба же Порошенко к Онуфрию содержит хитрость. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор о дальнейшей судьбе украинских моряков можно вести только после решения суда. А "объединительный собор" украинских раскольников для создания их "незалежной церкви" состоится уже 15 декабря. Поэтому Порошенко получает дополнительный повод объявить, что каноническая УПЦ не помогла Украине и является чужой и враждебной.