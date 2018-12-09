09 Декабря 2018
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Ростуризм инициировал совещание по ситуации с авиаперевозкой туристов оператора "Жемчужная река", которые не могут вылететь из Китая

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил провести совещание, в котором стороны обсудят ситуацию с авиаперевозкой туристов оператора "Жемчужная река" - на сегодняшний день около 1 тыс. 500 человек не могут вылететь из Китая. В основном, это туристы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, полеты авиакомпании "ИрАэро" приостановлены из-за долгов туроператора "Жемчужная Река". Туроператор не выплатил деньги за уже выполненные рейсы. В авиакомпании отметили, что перевозку туристов "Жемчужной Реки" приостановили также и по всем ранее согласованным маршрутам.

Одна из жительниц Екатеринбурга отметила, что гиды "Жемчужной реки" были с туристами рядом и всегда оперативно отвечали на все вопросы.

"Были проблемы с питанием, очень долго ждали в аэропорту. Ситуацию подпортили еще неадекватные туристы, которые в момент ожидания в аэропорту начали пить крепкие напитки. Потом они просто не захотели возвращаться в гостиницу. Что касается гидов "Жемчужной реки", они нам помогали во всем", - отметила Евгения.

На совещание пригласят и представителей "Жемчужной реки".

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Ростуризм инициировал совещание по ситуации с авиаперевозкой туристов оператора "Жемчужная река", которые не могут вылететь из Китая

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Теги: ИрАэро, Жемчужная река, туристы, Ростуризм, авиасообщение



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