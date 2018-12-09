В Чувашии микроавтобус столкнулся с фурой: пятеро - с травмами, один человек погиб

В Чувашии при столкновении фуры и микроавтобуса погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД республики.

Авария произошла рано утром на 625 км трассы "Москва - Уфа".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Нyundai не справился с управлением и влетел в полуприцеп, стоявший на обочине автодороги. Всего в автобусе ехали 8 человек.

Как отметили в ГИБДД, водитель микроавтобуса - злостный нарушитель правил дорожного движения. Только в этом году в отношении него составлено 16 протоколов, большая часть из них - за превышение скорости.

Также в полиции отмечают, что люди в микроавтобусе перевозились с нарушениями - водитель вез их нелегально.