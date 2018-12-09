09 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Жильцы дома в центре Кургана замерзают от отсутствия отопления

Жильцы одного из домов в центре Кургана сидят с холодными батареями, об этом в группе в "Вконтакте" ""Курган LIVE" рассказала Наталья Горбушина.

Женщина отметила, что люди просто замерзают в холодным квартирах, но никто в этой ситуации им помочь не хочет.

"Ни одна организация не отреагировала, никаких мер принято не было, ни кто не приехал. Даже аварийка "Восток" отказалась ехать, сославшись на "Теплосети", а те, в свою очередь, на управляющую компанию. Короче, круг замкнулся, а мы замерзаем", - написала женщина.

Накануне.RU в выходной день не удалось связаться ни с управляющей компанией, ни с "Тепловыми сетями" - телефоны служб не отвечают.

Что именно стало причиной коммунальной аварии, неизвестно.

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Жильцы дома в центре Кургана замерзают от отсутствия отопления

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Теги: дом, отопление, батареи, холод, авария



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