09 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

"Доброго слова о бизнесе даже нет". Анатолий Чубайс заявил, что олигархи отстроили Россию

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что жители России должны с благодарностью относиться к олигархам. По его мнению, это именно они отстроили страну.

Такое заявление он сделал на "Общегражданском форуме-2018".

Чубайс отметил, что общество "глубоко инфантильно".

"Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже один раз сказать спасибо бизнесу за все, что он сделал в стране. Он страну отстроил, восстановил советские предприятия. Доброго слова о бизнесе даже нет", - заявил Чубайс.

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков ответил на слова Чубайса и сказал, что подобное заявление было высказано зря.

"Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", - прокомментировал Пушков.

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"Доброго слова о бизнесе даже нет". Анатолий Чубайс заявил, что олигархи отстроили Россию

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Теги: Анатолий Чубайс, олигархи, отстроили страну, бизнес



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