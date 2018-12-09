"Ну ты, Лёва, напугал". Лев Лещенко рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал РИА "Новости" состояние своего здоровья.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, известному певцу стало плохо прямо во время концерта в зале "Мир" в Москве, врачи приняли решение о госпитализации.

Лещенко сказал, что чувствует себя нормально и уже в понедельник в Кремле споет на концерте памяти композитора Владимира Шаинского.

Поклонники певца в социальных сетях пишут комментарии, в которых выражают Лещенко признательность и надеются на скорейшее выздоровление.

"Ну ты, Лёва, напугал. Держись там, здоровья тебе", - написал в соцсети "Вконтакте" пользователь Сергей Игнащенко.