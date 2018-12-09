Задержанным в России украинцам будут платить по 200 американских долларов каждый месяц

Украинцы, которых задержали в России, будут каждый месяц получать по 200 долларов - такую своеобразную стипендию поручил назначить президент Петр Порошенко, он также издал соответствующий указ.

В тексте указа говорится, что деньги будут выплачиваться гражданам, "незаконно задержанным, удерживаемым Российской Федерацией, в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц".

Стипендия носит имя украинского правозащитника, выступавшего против русского языка на Украине, Левко Лукьяненко.