Хотел забрать пистолет. На Ямале участковый полиции застрелил напавшего на него мужчину
В Ноябрьске полицейский застрелил напавшего на него пьяного мужчину.
Инцидент произошел в одной из больниц города - сотрудники медучреждения вызвали участкового после того, как двое пьяных пациентов начали вести себя агрессивно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
Когда полицейский пришел, мужчины напали на него и попытались отобрать пистолет. В ответ на эти действия участковый застрелил одного из нападавших.
Установлено, что пьяные мужчины ранее были судимы.
"В ходе предварительной проверки установлено, что табельное оружие применялось полицейским правомерно", - добавили в УМВД.