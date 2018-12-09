Хотел забрать пистолет. На Ямале участковый полиции застрелил напавшего на него мужчину

В Ноябрьске полицейский застрелил напавшего на него пьяного мужчину.

Инцидент произошел в одной из больниц города - сотрудники медучреждения вызвали участкового после того, как двое пьяных пациентов начали вести себя агрессивно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Когда полицейский пришел, мужчины напали на него и попытались отобрать пистолет. В ответ на эти действия участковый застрелил одного из нападавших.

Установлено, что пьяные мужчины ранее были судимы.

"В ходе предварительной проверки установлено, что табельное оружие применялось полицейским правомерно", - добавили в УМВД.