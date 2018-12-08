Из-за отравления Скрипалей британский Солсбери запустит кампанию по улучшению имиджа

09 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Из-за отравления Скрипалей британский Солсбери запустит кампанию по улучшению имиджа

Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом "Новичок", сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.

Власти обеспокоены сокращением количества туристов, в осенне-зимний сезон город посетило на 12% меньше людей. С начала 2019 г. власти запустят кампанию, нацеленную на ребрендинг города. Деньги на эти цели будут направлены из средств, выделенных бюджетом королевства на ликвидацию последствий атаки. Лондон перечислил на эти цели £3,7 млн, из них £500 тыс. пойдет на улучшение имиджа Солсбери.

Инцидент в Солсбери нанес ущерб и местному бизнесу, пострадавшему от сокращения числа покупателей на фоне паники из-за атаки "Новичка", сообщает РБК.

Читайте также:

"По мере развития событий все больше и больше показателей бизнеса падало. Это могло уничтожить малый бизнес, которому не на кого опереться. Это могло нанести серьезный ущерб, потому что нам нужно было найти деньги, чтобы подготовиться к следующему сезону", — рассказал Джейсон Реджент, владелец фирмы Regent Tailoring. Однако сейчас, отмечает Sky News, в городе началось восстановление деловой активности.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену и переехавшего в Великобританию, и его дочь Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери в начале марта. Британские власти обвинили в произошедшем российские спецслужбы. По версии следствия, агенты ГРУ могли провезти в Солсбери нервно-паралитический яд "Новичок" во флаконе из-под духов, после чего нанести его на ручку двери дома Скрипаля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России нашли подозреваемых по "делу Скрипалей". По словам главы государства, "мы знаем, кто это, мы их нашли". Он добавил, что это "гражданские люди". "Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут", - отметил глава государства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за отравления Скрипалей британский Солсбери запустит кампанию по улучшению имиджа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дело Скрипаля, Солсбери



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 721

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети