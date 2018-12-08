Из-за отравления Скрипалей британский Солсбери запустит кампанию по улучшению имиджа

Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом "Новичок", сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.



Власти обеспокоены сокращением количества туристов, в осенне-зимний сезон город посетило на 12% меньше людей. С начала 2019 г. власти запустят кампанию, нацеленную на ребрендинг города. Деньги на эти цели будут направлены из средств, выделенных бюджетом королевства на ликвидацию последствий атаки. Лондон перечислил на эти цели £3,7 млн, из них £500 тыс. пойдет на улучшение имиджа Солсбери.



Инцидент в Солсбери нанес ущерб и местному бизнесу, пострадавшему от сокращения числа покупателей на фоне паники из-за атаки "Новичка", сообщает РБК.

"По мере развития событий все больше и больше показателей бизнеса падало. Это могло уничтожить малый бизнес, которому не на кого опереться. Это могло нанести серьезный ущерб, потому что нам нужно было найти деньги, чтобы подготовиться к следующему сезону", — рассказал Джейсон Реджент, владелец фирмы Regent Tailoring. Однако сейчас, отмечает Sky News, в городе началось восстановление деловой активности.



Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену и переехавшего в Великобританию, и его дочь Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери в начале марта. Британские власти обвинили в произошедшем российские спецслужбы. По версии следствия, агенты ГРУ могли провезти в Солсбери нервно-паралитический яд "Новичок" во флаконе из-под духов, после чего нанести его на ручку двери дома Скрипаля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России нашли подозреваемых по "делу Скрипалей". По словам главы государства, "мы знаем, кто это, мы их нашли". Он добавил, что это "гражданские люди". "Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут", - отметил глава государства.