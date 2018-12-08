Умерла правозащитница Людмила Алексеева

На 92-м году жизни умерла правозащитница Людмила Алексеева. О ее смерти сообщается на сайте Совета по правам человека, членом которого она являлась, передает корреспондент Накануне.RU.

Главе Московской Хельсинкской группы в последнее время было трудно справляться с болезнью, сказал глава СПЧ Михаил Федотов. Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15.

Людмила Алексеева автор более 100 работ по вопросам прав человека. Она имеет ряд наград, в том числе французский орден Почетного легиона, госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, командорский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".