08 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Нетрезвая челябинская школьница на Mercedes сбила полицейского

В Челябинске полиция проверяет информацию о пьяном ДТП, в котором пострадали сотрудники ДПС. Якобы инспекторов сбила 15-летняя девушка, которая находилась за рулем Mercedes-Benz.

Инцидент обсуждают в соцсетях, авария произошла еще 24 ноября. Пользователи пишут, что водитель автомобиля не выполнил требований инспекторов остановится и сбил сотрудника ГИБДД. Спустя 2 км под колесами автомобиля оказался второй инспектор дорожно-патрульной службы. За рулем оказалась 15-летняя школьница, которая к тому же была нетрезва.

"Подразделением собственной безопасности ГУМВД России по Челябинской области проводится служебная проверка. В случае установления вины участников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Информации об инциденте в прокуратуре и следственном комитете нет.

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Нетрезвая челябинская школьница на Mercedes сбила полицейского

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Теги: Mercedes, школьница



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