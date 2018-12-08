Проукраинские активисты попытались сорвать выступление ансамбля имени Александрова в Польше

Хулиганы с плакатами в поддержку Украины попытались сорвать выступление ансамбля имени Александрова в польском городе Быдгоще.

Во время выступления коллектива два человека выбежали на сцену с плакатами "Слава украинцам, сражающимся за свободу" и стали скандировать "Руки прочь от Украины!", сообщает портал Оko.press.

Зрители в зале стали звать охрану, сами артисты в ситуацию не вмешались.

Охрана скрутила нарушителей во время того, как они пытались развернуть украинский флаг.