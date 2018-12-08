Александр Моор вошел в Генсовет "Единой России"

Помимо Моора в Генсовет вошел замсекретаря тюменского регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности Николай Токарчук . В составе органа остались глава уральского МКС партии, депутат Госдумы Иван Квитка и секретарь регионального отделения Андрей Артюхов .

Губернатор Тюменской области Александр Моор избран в состав Генерального совета "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.





