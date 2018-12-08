08 Декабря 2018
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Миграционный поток с Украины в Крым вырос за месяц на 25%

Жители Украины в ноябре ездили в российский Крым на 25% чаще, чем в октябре. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства по делам "временно оккупированных территорий".
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Отмечается, что люди едут преимущественно через два пункта пропуска - Каланчак (46,7 тыс. чел.) и Чонгар (40,7 тыс.). Гораздо меньшей популярностью пользуется КПП Чаплинка (6,1 тыс.). При этом с Украины в Крым проехало больше, чем в обратом направлении, - почти 53% от общего пассажиропотока.

Киевское министерство пишет, что крымчане едут на Украину "для посещения родных, закупки необходимых товаров и оформления документов".

Также сообщается, что на 16,5% увеличилось и количество транспортных средств, пересекающих границу в обоих направлениях.

Напомним, как сообщало Накануне.RU в августе, в 2018 году число жителей Украины, приезжающих в Крым, увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Бывший "постпред президента Украины в Крыму" Борис Бабин заявлял, что Украина потеряла контроль над нелегальными перевозками в Крым, которые пользуются большой популярностью.

1 ноября министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что с начала года российский регион посетили более миллиона украинских туристов, причем среди всех иностранцев украинцы составляют 72%. В конце месяца Киев закрыл границу с Крымом для всех иностранцев в связи военным положением.

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Миграционный поток с Украины в Крым вырос за месяц на 25%

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Теги: Украина, Крым



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