Миграционный поток с Украины в Крым вырос за месяц на 25%

Жители Украины в ноябре ездили в российский Крым на 25% чаще, чем в октябре. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства по делам "временно оккупированных территорий".

Отмечается, что люди едут преимущественно через два пункта пропуска - Каланчак (46,7 тыс. чел.) и Чонгар (40,7 тыс.). Гораздо меньшей популярностью пользуется КПП Чаплинка (6,1 тыс.). При этом с Украины в Крым проехало больше, чем в обратом направлении, - почти 53% от общего пассажиропотока.

Киевское министерство пишет, что крымчане едут на Украину "для посещения родных, закупки необходимых товаров и оформления документов".

Также сообщается, что на 16,5% увеличилось и количество транспортных средств, пересекающих границу в обоих направлениях.

Напомним, как сообщало Накануне.RU в августе, в 2018 году число жителей Украины, приезжающих в Крым, увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Бывший "постпред президента Украины в Крыму" Борис Бабин заявлял, что Украина потеряла контроль над нелегальными перевозками в Крым, которые пользуются большой популярностью.

1 ноября министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что с начала года российский регион посетили более миллиона украинских туристов, причем среди всех иностранцев украинцы составляют 72%. В конце месяца Киев закрыл границу с Крымом для всех иностранцев в связи военным положением.