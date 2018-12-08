Губернаторы Большого Урала вошли в Высший совет "Единой России"

Среди 14 новых членов высшего совета "Единой России" оказались два уральских губернатора. Орган управления по итогам голосования делегатов XVIII съезда партии обновился на 16%, передает корреспондент Накануне.RU.

В состав высшего совета вошел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Добавим, что еще один представитель Среднего Урала - руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова - вошла в состав совета руководителей фракций.

Также в состав высшего совета включен губернатор Пермского края Максим Решетников.