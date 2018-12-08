Порошенко намерен разорвать договор о дружбе между Россией и Украиной 10 декабря

Договор о дружбе России и Украины украинской стороной будет расторгнут 10 декабря. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении договора о дружбе в сентябре. Позднее закон был внесен в Раду.

"Есть определенный символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник", - написал Порошенко в twitter.

Договор действует с 1999 г., он был подписан на 10 лет с автоматическим продлением при отсутствии возражений сторон.