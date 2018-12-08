"Единая Россия" на четверть обновила президиум Генсовета партии

По итогам XVIII съезда "Единой России" принято решение о ротации кадрового состава президиума Госсовета партии. Орган обновился на 26%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

В новый состав вошли депутаты Госдумы Александр Козловский, Артем Туров, Александр Хинштейн, Александр Якубовский, член Совета Федерации Андрей Климов, а также секретари региональных отделений – сенатор Алексей Синицын (Кемеровская область), депутаты Госдумы Александр Грибов (Ярославская область) и Денис Москвин (Нижегородская область); председатель парламента Чечни Магомед Даудов, секретарь Санкт-Петербургского реготделения Вячеслав Макаров.

Из состава решением съезда выведены: депутаты Госдумы – Виктор Дзюба, Виктор Зубарев, Сергей Железняк, Василий Пискарев, Сергей Петров, Шамсаил Саралиев, сенатор Сергей Попов, член РПС Новгородского регионального отделения Елена Писарева, а также руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин.