Медведев заявил о вкладе "Единой России" в победу Путина

"Единая Россия" гордится своим вкладом в победу Владимира Путина на президентских выборах 2018 г., заявил на XVIII съезде партии председатель Дмитрий Медведев.

"Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в вашу, Владимир Владимирович, победу", - обратился он к Путину, который тоже присутствовал на съезде.

Медведев добавил, что на прошлом съезде партии была поставлена задача обеспечить безоговорочную победу Путина.

Как сообщало Накануне.RU, в своем выступлении Медведев также заявил, что партии предстоит вернуть доверие избирателей в регионах, где кандидаты "ЕР" потерпели поражение.