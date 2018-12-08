08 Декабря 2018
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Политика В России

Путин попросил "Единую Россию" не опускаться "ниже плинтуса"

Члены "Единой России" не должны допускать хамства и пренебрежительного отношения к людям. Это касается партийцев всех уровней - от федерального до муниципального, заявил на XVIII съезде партии президент России Владимир Путин. Он попросил партийцев не допускать такого поведения, так как оно опускает ниже плинтуса, передает корреспондент Накануне.RU.

"Никогда не допускать хамства, заносчивости и пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем или нижнем. Это вредно для страны, несправедливо в отношении людей и просто опускает партию ниже плинтуса", - сказал в своем выступлении Путин.

Президент добавил, что запрос общества на справедливость и честность высок и отделываться от людей общими обещаниями нельзя: "Нужно людей слушать и слышать", - сказал президент, добавив, что принятые решения нужно сверять с интересами людей.

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Путин попросил "Единую Россию" не опускаться "ниже плинтуса"

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Теги: съезд единой России, партия, Владимир Путин,



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