Александр Роджерс опубликовал антирейтинг либеральных СМИ

Разоблачающие публикации колумниста «Журналистской правды» Александра Роджерса о «Новой газете» и других либеральных СМИ вызвали живой интерес читателей. Аудитория предложила журналисту составить антирейтинг российских ангажированных ресурсов, и эксперт откликнулся.

Колумнист выделил 10 самых известных источников, игнорируя мелкие изменчивые издания, в том числе и многочисленные каналы блогера Навального. Подобные ресурсы в расчет не брались. В рейтинг попали: «Радио Свобода», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «РБК», «Новая газета», «Лента.ру», «Фонтанка», The Insider, «Медуза», ЦУР и МБХ-медиа. Стоит сказать, что у некоторых из этих СМИ один владелец. В частности, последние три источника принадлежат опальному олигарху Михаилу Ходорковскому.

Александр Роджерс признался, что не слишком хорошо разбирается в «сортах либеральных СМИ», поскольку для него это дело новое, но так называемый антирейтинг составил. «Дождь» эксперт поставил на последнюю строчку списка. Так как автор считает, что телеканал вообще не видно и не слышно. ТИЦ никакой, обсуждений вокруг имени СМИ – ноль. Платная подписка отпугнула последних потенциальных читателей. Неудивительно, что «Дождь» оказался на дне даже в антирейтинге либеральных ресурсов.

Девятое место отдается The Insider. Как рассказал Роджерс, этот источник тоже читает крайне мало людей. Конспирология сегодня далеко не в почете, поэтому данный рупор англосаксонских методичек заслуженно занимает предпоследнее место в рейтинге.

«Фонтанка» угодила на восьмую строчку топа Роджерса. Причины схожи с предыдущим «участником». Не очень качественные, по мнению эксперта, фейки отталкивают аудиторию в Санкт-Петербурге, а за пределами мегаполиса об этом издании мало кто знает.

«РБК» на седьмом месте. Роджерс считает, что в последнее время ресурс стал весьма вяло подхватывать пропаганду «Новой газеты». «РБК» мог быть и выше в антирейтинге, но в последние полгода колумнист «Журналистской правды» не замечал громких скандалов, связанных с редакцией.

На шестом месте расположилась «Лента.ру», поскольку , по мнению Роджерса, читать статьи про Сталина, кушающего украинских младенцев, уже просто невозможно. Кликбейт и дикий абсурд в материалах позволили добраться «Ленте.ру» до шестой позиции в антирейтинге.

Пятерку открывает блогер Навальный. Этот грантоед, по мнению эксперта, пытается монетизировать буквально все. Обращается за матпомощью и к западным источникам, и к российским школьникам, и т.д. За это он кормит публику своими домыслами, не подкрепленными фактами. Поэтому Роджерс и поставил его на пятое место в списке.

Четвертое место по шкале эксперта за «Медузой» и другими источниками, входящими в медиа-структуру беглого олигарха Михаила Ходорковского. Данное СМИ вообще не скрывает свою ангажированность и даже имеет доменное имя «io», говорящее о дислокации ресурса в британской юрисдикции. Роджерс заметил, что «чем больше либеральных журналистов связывается с Ходорковским – тем меньше остаётся либеральных журналистов».

Топ-3 антирейтинга либеральных СМИ поделили «Новая газета», «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». Но колумнист «Журналистской правды» пребывал некоторое время в замешательстве - в каком порядке их расставить. Результат по- Роджерсу такой.

Бронзу получает «Новая газета». По накалу русофобии обошла многих, но уступила двум «конкурентам». Тем не менее, огромное количество фейков, псевдорасследований и факт сотрудничества чуть ли не с нацистами позволили «Новой» взойти на пьедестал и застолбить за собой "почетное" третье место.

Серебро достается «Эху Москвы». По словам эксперта «ЖП», редакция радиостанции строит из себя «высококвалифицированных журналистов», якобы работая по «высоким стандартам западной журналистики». Правда, все становится понятным, когда видишь, какие «вменяемые» гости посещают эфиры данного СМИ. На «Эхе» сегодня буквально засилье русофобов и предателей. Заслуженное второе место.

И вот он, победитель. Александр Роджерс отдает первое место «Радио Свободы». Он считает издание безусловным лидером среди всех антироссийских либеральных информационных источников. «Радио Свобода» абсолютно не скрывает своей ангажированности. Имеет несколько таких же лживых региональных отделений (например, «Крым.Реалии»). Не стесняется вести сотрудничество с властями Украины. Роджерс прямо заявляет, что это даже нельзя назвать «журналистикой». Поэтому «Радио Свобода» занимает уверенное первое место в антирейтинге.