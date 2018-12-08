08 Декабря 2018
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Политика

Медведев заявил, что "Единой России" нужно возвращать доверие избирателей

"Единой России" предстоит вернуть доверие избирателей, заявил председатель партии, премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании съезда.

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Премьер в своем выступлении уделил внимание неудачным для партии кампаниям, передает корреспондент Накануне.RU. Он отметил, что не всем партийным кандидатам, в том числе на места губернаторов, удалось заручиться поддержкой избирателей.

"В пяти отделениях по результатам были проведены изменения в руководстве, были приняты другие дисциплинарные меры", - сказал он.

Медведев заявил, что партии предстоит вернуть доверие избирателей.

"В целом выборы для партии были успешными. На выборах свыше 60% избирателей проголосовали за наших кандидатов", - сказал Медведев.

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Медведев заявил, что "Единой России" нужно возвращать доверие избирателей

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Теги: Дмитрий Медведев, съезд Единой России



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