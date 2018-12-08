Медведев заявил, что "Единой России" нужно возвращать доверие избирателей

"Единой России" предстоит вернуть доверие избирателей, заявил председатель партии, премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании съезда.

Премьер в своем выступлении уделил внимание неудачным для партии кампаниям, передает корреспондент Накануне.RU. Он отметил, что не всем партийным кандидатам, в том числе на места губернаторов, удалось заручиться поддержкой избирателей.

"В пяти отделениях по результатам были проведены изменения в руководстве, были приняты другие дисциплинарные меры", - сказал он.

Медведев заявил, что партии предстоит вернуть доверие избирателей.

"В целом выборы для партии были успешными. На выборах свыше 60% избирателей проголосовали за наших кандидатов", - сказал Медведев.