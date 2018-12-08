Уральцы застряли в Китае из-за приостановки полетов "ИрАэро"

Приостановка полетов авиакомпании "ИрАэро" из-за долгов туроператора "Жемчужная Река" привела к задержке вылетов из Китая рейсов россиян. Среди туристов, вылет которых отложен на неопределенное время, оказались уральцы, передает корреспондент Накануне.RU.

"ИрАэро" заявила о задолженности туроператора за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью (Китай). За запланированные вылеты "Жемчужная река" тоже не заплатила. Авиакомпания отказалась выполнять новые рейсы, ранее полеты осуществлялись в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву.

По данным СМИ, в Китае находится порядка 1500 клиентов оператора. Как сообщили Накануне.RU уральцы, которые не смогли вернуться из отпуска, туристов разместили в гостинице, но до этого они провели много часов в аэропорту.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что в соответствии с законодательством "ИрАэро" должна вывезти клиентов "Жемчужной Реки", которых она привезла в Китай.