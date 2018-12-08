Кудрин заявил о снижении темпов экономического роста России из-за сделки ОПЕК+

Решение о сокращении добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК + снизит темпы экономического роста России из-за ограничений, наложенных на работу компаний. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки, всего страны-производители снизят добычу на 1,2 млн баррелей.

Кудрин заявил, что сокращение добычи снижает мотивацию для повышения производительности в добывающей сфере и сфере продажи и переработки нефти, и "снижает эффективность экономической и бюджетной политики", сообщает "Интерфакс",

По его словам, такая стратегия является неправильной.