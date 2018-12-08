Силуанов пообещал не повышать налоги шесть лет

Налоговый режим не будет менять в течение шести ближайших лет, заявил на съезде "Единой России" первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

При этом министр уточнил, что речь идет об "основных условиях".

"Конечно, налоговая система - живой инструмент, она может реагировать на изменения, которые происходят в экономике", - заявил Силуанов, добавив, что будут приниматься стимулирующие меры.

Главная задача налоговой системы - не пополнении бюджета, а создание нормальных равных условий для бизнеса, сказал глава Минфина.

Напомним, с 2019 г. в отдельных регионах начинается эксперимент по введению налога для самозанятых. Кроме того, со следующего года на 2% будет повышен НДС.