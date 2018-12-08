Порошенко призвал США запретить российским судам заходить в европейские и американские порты

Украинский президент Петр Порошенко призывает запретить российским судам вход в европейские и американские порты. Об этом он сказал американскому телеканалу Fox News, сообщает пресс-служба Порошенко.

В качестве повода Порошенко назвал "агрессию" против украинских кораблей, задержанных за нарушение российской границы. Он отметил, что реакция "всего мира" была "достаточно решительной".

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия [президента РФ Владимира] Путина для нас чрезвычайно важно тоже действовать", - подчеркнул Порошенко.

Он перечислил те действия, которых ожидает: присутствие НАТО в Черном море и "азовские санкции" против России. При этом добавил сюда и цель остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Олигарх также обвинил президента России в том, что тот якобы ожидал ответного огня, чтобы "начать большую наземную операцию".

Как сообщало Накануне.RU, ранее именно украинский флот угрожал российским кораблям применением оружия на поражение, о чем рассказал замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Алексей Вольский.