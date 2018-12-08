Бурматов предложил "единороссам" перехватить "мусорную" повестку у ОНФ

8 декабря в Москве продолжил свою работу XVIII съезд партии "Единая Россия", обсуждение актуальных и злободневных тем проходило сразу на нескольких площадках. Одним из значимых заявлений стало выступление председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова, который предложил взять так называемую "мусорную реформу" в регионах под партийный контроль, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение Бурматова было сделано на дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" и было поддержано. Тем более, по словам депутата, речь, например, при организации новых производств по переработке мусора, новых полигонов для захоронения и утилизации идет о миллиардах рублей.

"Это деньги наших налогоплательщиков, мы должны знать, как они тратятся, обеспечив эффективность и полную прозрачность этого процесса. Также мы планируем взять под контроль вопросы экологического сбора – того, как регионы используют средства бюджета РФ на сортировку, переработку, утилизацию мусора", - предложил Бурматов.

Он также выразил уверенность, что сегодня ни одна общественная структура, кроме "ЕР", не сможет наладить в регионах качественный и полноценный мониторинг ситуации.

Вообще-то тема мусора и происходящих при реформировании процессов давно стала одной из ключевых для активистов "Общероссийского народного фронта" (ОНФ). В том числе особенно мощно тема критических выступлений по "мусорной реформе" от ОНФ звучала и звучит в родной для Владимира Бурматова Челябинской области, о чем мы не раз рассказывали.

По итогам обсуждения "мусорной реформы" озвученные предложения были в целом приняты для всех регионов, "единороссы" заявляют о готовности не допустить повторения коллапсов по типу Челябинска осенью 2018 года.

Напомним, что с 1 января все регионы России переходят на новые схемы работы с твердыми бытовыми отходами (ТКО), часть региональных руководителей и депутатов Госдумы (включая, кстати, и Бурматова) ранее заявляли о неготовности субъектов к реформе.