Бурматов предложил "единороссам" перехватить "мусорную" повестку у ОНФ

08 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область Уральский ФО В России

Бурматов предложил "единороссам" перехватить "мусорную" повестку у ОНФ

8 декабря в Москве продолжил свою работу XVIII съезд партии "Единая Россия", обсуждение актуальных и злободневных тем проходило сразу на нескольких площадках. Одним из значимых заявлений стало выступление председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова, который предложил взять так называемую "мусорную реформу" в регионах под партийный контроль, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Предложение Бурматова было сделано на дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" и было поддержано. Тем более, по словам депутата, речь, например, при организации новых производств по переработке мусора, новых полигонов для захоронения и утилизации идет о миллиардах рублей.

"Это деньги наших налогоплательщиков, мы должны знать, как они тратятся, обеспечив эффективность и полную прозрачность этого процесса. Также мы планируем взять под контроль вопросы экологического сбора – того, как регионы используют средства бюджета РФ на сортировку, переработку, утилизацию мусора", - предложил Бурматов.

Он также выразил уверенность, что сегодня ни одна общественная структура, кроме "ЕР", не сможет наладить в регионах качественный и полноценный мониторинг ситуации.

Вообще-то тема мусора и происходящих при реформировании процессов давно стала одной из ключевых для активистов "Общероссийского народного фронта" (ОНФ). В том числе особенно мощно тема критических выступлений по "мусорной реформе" от ОНФ звучала и звучит в родной для Владимира Бурматова Челябинской области, о чем мы не раз рассказывали.

По итогам обсуждения "мусорной реформы" озвученные предложения были в целом приняты для всех регионов, "единороссы" заявляют о готовности не допустить повторения коллапсов по типу Челябинска осенью 2018 года.

Напомним, что с 1 января все регионы России переходят на новые схемы работы с твердыми бытовыми отходами (ТКО), часть региональных руководителей и депутатов Госдумы (включая, кстати, и Бурматова) ранее заявляли о неготовности субъектов к реформе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бурматов предложил "единороссам" перехватить "мусорную" повестку у ОНФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Бурматов, мусорная реформа, Единая Россия, съезд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 678

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети