08 Декабря 2018
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Общество Северо-Западный ФО

Прокуратура проверяет комедию о блокадном Ленинграде

Проверку фильма Алексея Красовского "Праздник" о блокадном Ленинграде начала прокуратура Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщил сам режиссер.

По словам Красовского, одному из создателей фильма поступило уведомление о необходимости явиться на допрос "для пояснения обстоятельств производства кинофильма", сообщает "Дождь" со ссылкой на документы. Прокуратура просит предоставить сценарий фильма и другие материалы для изучения.

Как сообщало Накануне.RU, "Праздник" - черная комедия о блокадном Ленинграде. Средства на съемки фильма создатели собирают через краудфандинговую платформу Planeta.ru.

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Прокуратура проверяет комедию о блокадном Ленинграде

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Теги: комедия про блокаду Ленинграда, владимир мединский, андрей турчак, алексей красовский



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