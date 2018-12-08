Прокуратура проверяет комедию о блокадном Ленинграде

Проверку фильма Алексея Красовского "Праздник" о блокадном Ленинграде начала прокуратура Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщил сам режиссер.

По словам Красовского, одному из создателей фильма поступило уведомление о необходимости явиться на допрос "для пояснения обстоятельств производства кинофильма", сообщает "Дождь" со ссылкой на документы. Прокуратура просит предоставить сценарий фильма и другие материалы для изучения.

Как сообщало Накануне.RU, "Праздник" - черная комедия о блокадном Ленинграде. Средства на съемки фильма создатели собирают через краудфандинговую платформу Planeta.ru.