08 Декабря 2018
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Образование В России

В России на 37% сократился федеральный перечень учебников

В базовую часть федерального перечня учебников вошли 863 наименования, решение принял научно-методический совет по учебникам Минсоцпросвещения РФ. Ранее список включал 1 370 учебников, передает корреспондент Накануне.RU.
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В экспертизе приняли участие более 290 экспертов, включая заслуженных учителей и сертифицированных экспертов РАО.

Глава министерства Ольга Васильева в ходе заседания совета заявила, что сейчас используется 20-25% учебников из реестра. О качестве книг нужно "серьезно задуматься", сказала министр.

"Мы считаем, что процедура экспертизы должна существовать именно в независимом виде, а не проводиться за счёт средств издательств. Прошу, чтобы была зафиксирована наша позиция: ситуация, при которой учебник поступает вместе с рецензией от того же издательства, недопустима", – сказала Ольга Васильева.

В новый перечень вошли учебники, которые просили вернуть педагоги и родители.

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В России на 37% сократился федеральный перечень учебников

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Теги: учебники, образования, федеральный реестр



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